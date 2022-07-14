Калининградский губернатор назвал вопрос транзита через Литву решенным на 80%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - После разъяснений Еврокомиссии можно считать, что на железную дорогу можно вернуть 80% грузов, поступавших в Калининградскую область через Литву, заявил телеканалу "Россия 24" губернатор региона Антон Алиханов.

"Это хорошая дипломатическая победа нашей дипломатии в сложном вопросе калининградского транзита. По нашим оценкам, больше 80% транзита, который попал под ограничения ЕС и Литвы, он снова разрешен. Но для автомобильного транзита ограничения еще действуют. Поэтому мы будем добиваться дальнейшего и полного снятия ограничений. У нас есть понимание, как и что требовать", - сказал он.

Он считает снятие ограничений для автотранспорта логичным шагом, поскольку сейчас работа автоперевозчиков из стран ЕС в России не запрещена.

Губернатор отметил, что в разъяснения ЕС есть упоминание о средних объемах перевозок за последние три года, которые нельзя будет превышать. Он назвал это требование абсурдным, так как ЕС не должен препятствовать экономическому развитию региона. "И пока не ясно, как это будет применяться на практике. Будем смотреть и оценивать", - сказал он.

Алиханов выразил надежду, что в ближайшие дни через Литву уже пойдут железнодорожные составы с цементом. Его доставка морским транспортом уже давно налажена, но несколько затратная, что отражается на строительной отрасли области, отметил он.

Еврокомиссия 13 июля с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС. В пояснении ЕК говорится, что "странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным в течение последних трех лет, в особенности это касается спроса на основные товары" и чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

Транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

В Москве разъяснения ЕК назвали "проявлением реализма и здравомыслия" и пообещали их изучить. Вильнюс поддержал обновленные правила.

Из регионов России в Калининградскую область грузы сейчас возят по морю по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград.