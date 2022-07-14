В Кремле намерены добиться обеспечения полноценного транзита в Калининград

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Работа по обеспечению допуска транзита в Калининградскую область через территорию Литвы будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, будет ли Кремль добиваться разрешения на 100% на допуск транзита в Калининград.

У него также уточнили, как президент оценивает действия ряда ведомств, которые внесли свой вклад в решение этой проблемы.

"Все составляющие выполняют свои рабочие функции. Это рабочая ситуация, кризисная ситуация. Механизм работает достаточно скоординированно, отлаженно", - сказал Песков.

Он отметил, что "нужно будет еще продолжать эту работу". "Она не завершена еще", - подчеркнул представитель Кремля.

Ситуация с калининградским транзитом

Накануне Еврокомиссия с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС.

В пояснении Еврокомиссии говорится, что "странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным в течение последних трех лет, в особенности это касается спроса на основные товары". В документе указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

Несмотря на обновленные правила Еврокомиссии, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее в четверг заявил, что достигнутое решение проблемы калининградского транзита позволяет вернуть на железную дорогу 80% грузов.

"Это хорошая дипломатическая победа нашей дипломатии в сложном вопросе калининградского транзита. По нашим оценкам, больше 80% транзита, который попал под ограничения ЕС и Литвы, он снова разрешен. Но для автомобильного транзита ограничения еще действуют. Поэтому мы будем добиваться дальнейшего и полного снятия ограничений. У нас есть понимание, как и что требовать", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, снятие ограничений для автотранспорта будет логичным, так как сегодня работа автоперевозчиков стран ЕС в России не запрещена.

Глава региона так же отметил, что в разъяснения ЕС есть упоминание о средних объемах перевозок за последние три года, которые нельзя будет превышать. Он назвал это требование абсурдным, так как ЕС не должен препятствовать экономическому развитию региона. "И пока не ясно, как это будет применяться на практике. Будем смотреть и оценивать", - добавил Алиханов.

Губернатор выразил надежду, что в ближайшие дни через Литву уже пойдут железнодорожные составы с цементом. Его доставка морским транспортом уже давно налажена, но несколько затратная, что отражается на строительной отрасли области, отметил он.