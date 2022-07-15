Морские линии в Калининград в конце лета будут обслуживать девять судов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Калининградские власти намерены к концу лета увеличить до 9 количество судов, работающих на линиях морского грузового транзита. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

"Мы развиваем морскую линию (между регионом и основной территорией страны - ИФ). Вместо двух судов, которые ходили на ней в начале года, сейчас стоят шесть судов. В конце этого месяца выходит еще одно судно. Еще два судна выйдут в течение августа на линию. Мы продолжаем развивать свой морской мост, морскую переправу", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, в Москве прошло совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова, где обсуждался конкретный проект документа о субсидировании морских грузовых перевозок в Калининград. Стоимость перевозок по морю должна быть такой же, как по железной дороге.

"Это документ в любом случае будет издан. Дополнительные средства из федерального бюджета будут на эти цели выделены, чтобы калининградские потребители не почувствовали повышения цен на различные товары", - заверил Алиханов.

Значимость для российского эксклава грузовой морской линии повысилась после того, как 17 июня Литва ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. Позднее Еврокомиссия с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС.

В настоящее время перевозка грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры" и СТК-1004.