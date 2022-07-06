Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит в законодательство понятие "контрсанкционная информация": регулирование доступа к ней призвано снизить риски новых ограничений в условиях противостояния с "недружественными" государствами.

1 июля поправку о контрсанкционной информации внесли в палату депутаты и одобрил думский комитет по экономической политике. Поправка включена в правительственный законопроект № 135977-8, который был внесен в палату в начале июня и 14 июня прошел первое чтение. В рамках первого чтения он регулировал порядок заключения концессионных соглашений.

Принятый закон предлагает ограничить распространение контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.

Под контрсанкционной информацией подразумеваются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими физическими или юридическими лицами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сделках, распространение которых может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок мер ограничительного характера.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя - российского физического или юридического лица-участника ВЭД, совершившего или планирующего совершение сделки", - говорится в принятом законе.

Участник ВЭД в случае нарушения порядка распространения контрсанкционной информации вправе будет требовать от нарушителей возмещения убытков.

Требование о получении письменного согласия на распространение информации не касается органов государственной власти, председателя Банка России и его заместителей.

Ограничения будут прекращать действие со дня распространения контрсанкционной информации самим участником ВЭД или размещения им на своем сайте сообщения о прекращении действия ограничения на распространение контрсанкционной информации в отношении определенных сведений без раскрытия их содержания. Также ограничение снимается, если информацию озвучили представители государственной власти, председатель ЦБ и его замы.

"Распространение контрсанкционной информации с нарушением требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом", - говорится в принятом законе.

Статья 13.14 КоАП предусматривает за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, штрафы для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом к контрсанкционной информации не будут относиться сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, а также иные сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа в соответствии с федеральными законами; сведения, обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах; сведения, обязательные к распространению в соответствии с федеральными законами.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.