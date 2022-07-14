Путин подписал закон о расширении льгот для IT-компаний

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Владимир П утин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, расширяющих льготы для IT-компаний.

Теперь воспользоваться льготным налоговым режимом, предусматривающим нулевую ставку налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и снижение ставки страховых взносов до 7,6% смогут компании, предоставляющие услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО (компании-интеграторы), занимающиеся продажей онлайн рекламы на своих платформах и размещением объявлений на классифайдах (Авито, Авто.ру и другие), предоставляющие платный доступ к контенту, в том числе по подписке, оказывающие образовательные услуги с использованием онлайн платформ, а также компании, разрабатывающие и продающие российские программно-аппаратные комплексы.

Кроме того, на льготы смогут претендовать и поставщики, которые предоставляют Saas-решения через закрытые сети, а не только через интернет. Кроме того, с 90% до 70% снижен количественный критерий по доле IT-выручки, который позволяет получить налоговые льготы, и исключен критерий по количеству сотрудников организаций для получения льгот (ранее их должно было быть не менее семи человек), чтобы малый бизнес смог претендовать на меры поддержки.

Закон вступает в силу задним числом – с 1 января 2022 года, поэтому компании, попадающие под новые требования, могут рассчитывать на пересмотр налогов.

До 1 августа будет изменен порядок аккредитации ИТ-организаций, чтобы учесть изменения видов деятельности, которые дают возможность для получения льгот, сообщили в пресс-службе Минцифры.