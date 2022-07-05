Правительство увеличило в 1,5 раза размер льготной ипотеки для IT-специалистов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство увеличило в 1,5 раза размер максимального кредита в рамках программы льготной ипотеки для IT-специалистов: в регионах-миллионниках сумма увеличена с 18 млн до 30 млн рублей, в остальных - с 9 млн до 15 млн рублей, сообщает сайт кабинета министров.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сумма субсидируемого государством кредита остается на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.

"То есть, если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 млн рублей или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются", - уточняется в сообщении.

Кроме того, постановление скорректировало требования по зарплате IT-специалистов, которым доступны льготные кредиты: от 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках (ранее речь шла о регионах-миллионниках) и не менее 100 тысяч рублей - в остальных населенных пунктах.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. IT-компании также смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники - оформить льготную ипотеку.

Получить льготный кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых.