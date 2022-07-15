Готовивший взрыв в школе волгоградский подросток отправлен судом на лечение

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к принудительному лечению подростка, признанного виновным в подготовке теракта в волгоградской школе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дело слушалось в закрытом режиме.

В июле 2020 года ФСБ сообщила, что предотвращен теракт: подросток 2005 года рождения планировал устроить взрыв в школе. Его задержали. В ФСБ отмечали, что у него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также рукописные записи с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и организации нападений на школы.

Региональный омбудсмен сообщил тогда, что подозреваемый с 2019 года был на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.

После задержания подросток был сначала арестован, но в апреле 2021 года суд перевел его в психиатрическую больницу специализированного типа, а оттуда его перевели под домашний арест. В конце сентября 2021 года следствие добилось его перевода в СИЗО, но затем апелляционная инстанция вернула его под домашний арест.