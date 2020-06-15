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В Волгограде подросток с взрывчаткой планировал нападение на школу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, у молодого человека изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающе элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и организации нападений на образовательные учреждения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, планируется принятие процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (подготовка к убийству двух и более лиц) УК Рф.

Волгоград ФСБ

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