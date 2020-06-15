Подросток, готовивший нападение на школу в Волгограде, учился дома с 2019 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подросток, планировавший нападение на школу в Волгограде, со второго полугодия 2019 года находился на домашнем обучении, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

По словам омбудсмена, сейчас выясняется, почему мальчик учился дома, "почему и с кем он конфликтовал". "Или же причина в здоровье ребенка", - сказала Болдырева.

Она отметила, что 14-летний школьник не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. "Семья полная, но отец с ними не живет. Хотя они общаются", - уточнила Болдырева.

Как сообщили агентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, подросток взят под стражу до 11 августа.

В чем обвиняют волгоградского школьника

Как сообщалось, в понедельник ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток задержан. У школьника изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на школы.

По данным СК РФ, подросток при задержании объяснил, что воспользоваться всем арсеналом он планировал исключительно в развлекательных целях - привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.

Кроме того, органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц).