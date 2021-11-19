Готовившего взрыв в школе волгоградского подростка вернули под домашний арест

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд отклонил новое ходатайство следствия об аресте подростка, обвиняемого в подготовке нападения на собственную школу, и вернул его под домашний арест до 12 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд счел, что домашнего ареста достаточно для достижения целей следствия, поскольку подозреваемый и в этих условиях гарантированно будет являться в суд, не сможет скрыться, мешать следствию или продолжать подготовку нападения.

29 сентября Центральный суд Волгограда суд перевел подростка в СИЗО, позднее апелляционная инстанция отменила это постановление и прекратила производство по этому ходатайству. Новое ходатайство об аресте следователь подал уже не в суд первой инстанции, а в областной суд, объяснили "Интерфаксу" в суде.

Школьника задержали в июле 2020 года. О том, что он готовил подрыв школы, узнала ФСБ. У подозреваемого изъяли самодельную бомбу, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатки, поражающие элементы, холодное оружие, а рукописные инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.

При задержании подросток сказал, что собирался устроить взрывы и поджоги на пустырях. Следствие считает, что он готовил нападение на сотрудника и школьника, с которыми конфликтовал.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, он с 2019 года находился на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.

После задержания подозреваемый сначала был арестован. В апреле 2021 года суд по просьбе следствия перевел его в психиатрическую больницу. В июле в Ростове-на-Дону состоялось заседание Южного военного окружного суда, на котором было выявлены нарушения в деле. Уголовное дело было возвращено в прокуратуру, а подростка освободили под запрет определенных действий. 27 октября он вновь был задержан.

Ему вменяют ч.1 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК (подготовка теракта).

Находясь под домашним арестом, он не сможет ходить в школу, выходить из дома, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом.