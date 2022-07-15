Суд оправдал охотников, задушивших беременную лосиху в Вологодской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Череповецкий районный суд вынес оправдательный приговор трем мужчинам по делу о жестком убийстве на охоте беременной лосихи, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Суд постановил оправдать Михаила Пелевина, Артема Жарова и Андрея Копусова на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за недоказанностью в суде события преступления", - говорится в сообщении.

Фигуранты обвинялись в ч.2 ст.258, п. "а", "г" ч.2 ст.245 УК РФ (незаконная охота и жестокое обращение с животным).

В марте 2021 года троих мужчин - жителей Тверской и Ярославской областей - арестовали по подозрению в незаконной охоте в Вологодской области. По данным следствия, браконьеры на снегоходах гнали лосиху по глубокому снегу, а когда она выбилась из сил, накинулись на нее и задушили. Жестокую расправу участники охоты сняли на камеру мобильного телефона.