Трое охотников задержаны в Ленинградской области за убийство беременной лосихи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Троих мужчин подозревают в убийстве самки лося в Всеволожском районе Ленинградской области вне установленных сроков охоты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего уроженца Новгородской области задержали на месте преступления в садоводстве. Сотрудники полиции застали мужчин при погрузке в автомобиль частей тела животного, следует из сообщения.

По данным местных СМИ, лосиха была беременна.

Позже в региональном главке МВД журналистам сообщили о задержании их соучастника: 37-летнего уроженца сопредельного государства, который проживает во Всеволожском районе.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Согласно УК РФ, участникам нелегальной охоты грозит до 5 лет лишения свободы.

Срок разрешенной охоты на лосей в Ленинградской области закончился 31 декабря.

Как сообщалось, 2 марта по делу об убийстве беременной лосихи в Вологодской области были задержаны трое жителей Тверской и Ярославской областей.

По данным следствия, браконьеры на снегоходах гнали лосиху по глубокому снегу, а когда она выбилась из сил, накинулись на нее и задушили. Жестокую расправу снимали на камеру мобильного телефона.