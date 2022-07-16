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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Подозреваемый в убийстве четырех человек задержан в Ростовской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области, сообщили журналистам в СУ СК по региону.

Следователи намерены допросить его в ближайшее время.

Накануне в одной из квартир Новошахтинска были найдены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Пострадавшая после стрельбы малолетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ростовская область
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