На реке Лена ожидается повышение уровня воды у Якутска

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По данным Якутского УГМС, в ближайшие сутки поднимется уровень воды на реке Лена у Якутска, ожидается выход воды на пойму, сообщает управление ГО и ЧС Якутска.

"На участке Табага - Якутск в ближайшие сутки дополнительный рост уровня воды составит 40-70 см, что будет близко к неблагоприятным отметкам. Ожидается выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Кроме того, волна дождевого паводка отмечается на участке Олекминск - Якутск - Сангары. За прошедшие сутки повышение уровней воды на данном участке составил 0,1-0,6 м.

На участке р. Олекма (правый приток р. Лена) Джикимда - Куду-Кюель сохраняется подъем уровней воды на 0,6 м за сутки.

"В результате выхода ожидаемых 15-16 июля дождевых паводков с реки Олекма существует вероятность затопления низменных участков поймы р. Лена и сенокосных угодий Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Кобяйского районов, а также городов Якутск и Жатай", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, паводок подтопил ряд населенных пунктов в Верхоянском районе Якутии. Там объявлен режим ЧС регионального характера. Подтоплены дома, приусадебные участки, дороги, жители эвакуированы.