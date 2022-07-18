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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Патриарх Кирилл заявил о попытках лишить россиян национального самосознания

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского напомнил о важности сохранения национального самосознания, которого сегодня, считает он, как и во времена преподобного Сергия, пытаются лишить россиян.

"Сегодня Россия - мощное государство, и навряд ли кто-то силой оружия попытается лишить нас нашей свободы и независимости. Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну", - сказал патриарх в понедельник утром после литургии перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры.

Причиной этого он считает то, что люди в России продолжают оставаться другими. "В просвещенной Европе вера в Бога изгоняется, люди образованные стыдятся признать себя верующими, и это является фактом. А в нашей стране, прошедшей через годы безбожия, через гонения, вера Христова укрепляется в людях", - отметил предстоятель церкви.

Он напомнил о благочестивой традиции обращаться к Богу во время испытаний, как было и во времена Дмитрия Донского, и при нашествии Наполеона, и в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы собрались здесь именно для того, чтобы еще и еще раз помолиться об Отечестве нашем, проходящем не самое простое время в своей истории. Да поможет Господь России и всей Руси исторической сохранить веру, сохранить благочестие, сохранить способность содержать в своем сознании, в своей памяти великие подвиги духовные тех из нашего народа, кто прославился в лике святых. И среди них один из первенствующих - смиренный радонежский старец преподобный Сергий, ставший душой нашего народа, великим угодником Божьим, несомненно для всех нас молящимся за Русь Святую и веру православную", - сказал патриарх.

На память о юбилее он подарил Троице-Сергиевой лавре икону с изображением двух святых, определивших религиозный выбор Руси - равноапостольного Кирилла и равноапостольного князя Владимира.

Патриарх Кирилл РПЦ
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