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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Россия подпишет с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия передала Ирану проект договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, в Москве рассчитывают, что он скоро будет подписан, заявил гостелерадио Ирана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наш министр иностранных дел господин Лавров был в Тегеране месяц назад. Он общался со своим коллегой. В середине июня мы наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне, - сказал он. - Надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и в ближайшее время".

По словам Пескова, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян высоко оценил проект, предложенный Россией.

Президент Владимир Путин планирует посетить Тегеран 19 июля. Там он встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи лидеров государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Также планируются и двусторонние встречи.

В интервью гостелерадио Ирана Песков назвал участие в саммите "астанинской тройки" главной целью поездки Путина.

"Это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность, и единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию", - сказал он.

"Также президент нанесет визит верховному правителю Ирана. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог. Конечно, мы будем иметь возможность обсудить двусторонние отношения, в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией, перспективы и все модальности продолжения политического диалога и с Ираном, и с Турцией, и обменяться двустороннем плане мнениями по наиболее "горячим точкам", - сказал Песков. - Вокруг нас очень много горячих региональных проблем, которые нуждаются в нашем взаимодействии для того, чтобы они были решены".

Хоссейн Амир Абдоллахиян Сергей Лавров Иран МИД Дмитрий Песков Турция Сирия
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