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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Иран вышел на второе место среди покупателей российского зерна в 2021/2022 сельхозгоду

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Иран по итогам завершившегося сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года) вышел на второе место среди ведущих покупателей российского зерна, импортировав его 7, 888 млн тонн. Об этом сообщается в презентации компании "ПроЗерно", представленной на вебинаре НТБ по введению расчетного фьючерсного контракта на индекс российской пшеницы.

Лидерство сохранила Турция, закупившая 9,013 млн тонн, топ-3 замыкает Египет (4,919 млн тонн).

По данным компании, Саудовская Аравия стала четвертой (1,344 млн тонн), Азербайджан - пятым (978 тыс. тонн). На шестом месте - Ливия (954 тыс. тонн), далее следуют Судан (712 тыс. тонн), Израиль (683 тыс. тонн), Латвия (629 тыс. тонн). Топ-10 замыкает Нигерия, закупившая 549 тыс. тонн зерна.

Экспорт в Алжир, возобновившийся после пятилетнего перерыва в июне 2021 года, составил 510 тыс. тонн.

По предварительным данным компании, в целом в прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 40,3 млн тонн зерна, в том числе 31,5 млн тонн пшеницы. Прогноз на текущий сельхозгод (июль 2022-июнь 2023 гг.) составляет 52,8 млн тонн, в том числе 42,5 млн тонн пшеницы.

Сбор зерна в РФ в этом году "ПроЗерно" оценивает в рекордные 136,2 млн тонн, в том числе 88,1 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил 121,4 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.

Иран
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