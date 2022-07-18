Песков заявил, что Россия и Иран привыкли к санкциям

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия и Иран привыкли жить в санкциях, это та цена, которую приходится платить за свою независимость и суверенитет, заявил гостелерадио Ирана пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фрагмент его интервью

"Иран не первое десятилетие находится под теми или иными санкциями, и Иран хорошо уже адаптировался к тому, чтобы развиваться, повышать благосостояние своего народа, несмотря на все эти ограничения, которые, сразу нужно признать, мы глубоко убеждены, абсолютно незаконны с точки зрения международного права", - сказал Песков.

"Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче", - добавил он.

Президент Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где проведет переговоры с иранским и турецким лидерами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи глав государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Также он проведет и двусторонние встречи.