Хозяйка нелегального дома престарелых получила срок за гибель постояльцев при пожаре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Тюменской области суд приговорил Ольгу Вильямсон к шести годам колонии по делу о гибели при пожаре семи человек, которые проживали в доме престарелых, открытом ею нелегально, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд также взыскал с нее более 2 млн рублей компенсаций пострадавшим.

Она признана виновной в незаконном предпринимательстве (ч.1 ст.171 УК), оказании услуг, не отвечающии требованиям безопасности (ч.3 ст.238), причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).

Следствие и суд установили, что Вильямсон в 2015 году открыла в своем доме в поселке Боровский Тюменского района нелегальный дом престарелых, сообщили в СКР. За шесть лет ухода за стариками она получила 8 млн рублей. По версии следствия, оказываемые ею услуги не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности. Ранее сообщалось, что она получала деньги от родственников стариков, с которыми договаривалась устно. Источник "Интерфакса" отмечал, что у пансионата не было разрешений на работу с лежачими клиентами.

9 января 2021 года рядом с домом престарелых загорелась баня. Огонь перекинулся на дом. Погибли семь лежачих пациентов, которые не смогли выбраться на улицу. Еще один человек признан пострадавшим.

Следствие считает, что пожар начался из-за нарушения Вильямсон правил пожарной безопасности. В СК отметили, что она скрыла от пожарных, что в доме находятся семь стариков, чтобы не стало известно о ее нелегальном бизнесе.