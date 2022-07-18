Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Хозяйка нелегального дома престарелых получила срок за гибель постояльцев при пожаре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Тюменской области суд приговорил Ольгу Вильямсон к шести годам колонии по делу о гибели при пожаре семи человек, которые проживали в доме престарелых, открытом ею нелегально, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд также взыскал с нее более 2 млн рублей компенсаций пострадавшим.

Она признана виновной в незаконном предпринимательстве (ч.1 ст.171 УК), оказании услуг, не отвечающии требованиям безопасности (ч.3 ст.238), причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).

Следствие и суд установили, что Вильямсон в 2015 году открыла в своем доме в поселке Боровский Тюменского района нелегальный дом престарелых, сообщили в СКР. За шесть лет ухода за стариками она получила 8 млн рублей. По версии следствия, оказываемые ею услуги не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности. Ранее сообщалось, что она получала деньги от родственников стариков, с которыми договаривалась устно. Источник "Интерфакса" отмечал, что у пансионата не было разрешений на работу с лежачими клиентами.

9 января 2021 года рядом с домом престарелых загорелась баня. Огонь перекинулся на дом. Погибли семь лежачих пациентов, которые не смогли выбраться на улицу. Еще один человек признан пострадавшим.

Следствие считает, что пожар начался из-за нарушения Вильямсон правил пожарной безопасности. В СК отметили, что она скрыла от пожарных, что в доме находятся семь стариков, чтобы не стало известно о ее нелегальном бизнесе.

Тюменская область Боровский Ольга Вильямсон СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мишустин выразил уверенность, что Рогозин скоро займет "место в строю"

Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать Уральский федеральный округ

Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать Уральский федеральный округ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о поражении 14 пунктов управления армии Украины

Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

H&M начала сворачивать бизнес в России

H&M начала сворачивать бизнес в России

Рубль подорожал к доллару и евро на "Мосбирже" на росте котировок нефти

Рубль подорожал к доллару и евро на "Мосбирже" на росте котировок нефти

В Магадане прошли соревнования по промывке золота

В Магадане прошли соревнования по промывке золота

РПЦ отмечает 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского

РПЦ отмечает 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });