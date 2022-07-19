Суд ужесточил наказание для экс-депутата Думы Бурнашова за нападение на полицейского

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова на приговор за нападение на полицейского и ужесточил наказание в части исправительных работ.

"Пермский суд увеличил срок исправительных работ с двух до четырех месяцев в отношении Бурнашова", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого суда.

По словам сотрудника пресс-службы, наказание, вынесенное ранее, в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, осталось прежним.

Ленинский райсуд Перми в мае признал бывшего депутата Государственной думы РФ Бурнашова виновным в нападении на полицейского и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении Бурнашова до вступления приговора в законную силу была изменена с подписки о невыезде на арест. Экс-депутата взяли под стражу в зале суда.

Ранее гособвинитель просил суд назначить обвиняемому пять лет лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове Бурнашов просил о наказании, не связанном с лишением свободы. Он также признал свою вину.

Дело Бурнашова

Бурнашов был задержан в Перми 8 июля 2021 года сотрудниками ДПС из-за нарушения правил дорожного движения. По информации регионального отделения партии "Единая Россия", он был за рулем в нетрезвом состоянии. Региональное отделение раскритиковало такое поведение коллеги.

У депутата возник конфликт с сотрудниками ДПС и он устроил потасовку.

Спустя месяц Бурнашов на своей странице в соцсети принес извинения сотрудникам дорожно-патрульной службы и признал, что его поведение было недостойным.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Бурнашов был избран депутатом Госдумы РФ в 2016 году. Являлся членом фракции "Единая Россия" и входил в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В нынешний состав Думы он не вошел.