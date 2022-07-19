Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Суд ужесточил наказание для экс-депутата Думы Бурнашова за нападение на полицейского

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова на приговор за нападение на полицейского и ужесточил наказание в части исправительных работ.

"Пермский суд увеличил срок исправительных работ с двух до четырех месяцев в отношении Бурнашова", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого суда.

По словам сотрудника пресс-службы, наказание, вынесенное ранее, в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, осталось прежним.

Ленинский райсуд Перми в мае признал бывшего депутата Государственной думы РФ Бурнашова виновным в нападении на полицейского и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении Бурнашова до вступления приговора в законную силу была изменена с подписки о невыезде на арест. Экс-депутата взяли под стражу в зале суда.

Ранее гособвинитель просил суд назначить обвиняемому пять лет лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове Бурнашов просил о наказании, не связанном с лишением свободы. Он также признал свою вину.

Дело Бурнашова

Бурнашов был задержан в Перми 8 июля 2021 года сотрудниками ДПС из-за нарушения правил дорожного движения. По информации регионального отделения партии "Единая Россия", он был за рулем в нетрезвом состоянии. Региональное отделение раскритиковало такое поведение коллеги.

У депутата возник конфликт с сотрудниками ДПС и он устроил потасовку.

Спустя месяц Бурнашов на своей странице в соцсети принес извинения сотрудникам дорожно-патрульной службы и признал, что его поведение было недостойным.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Бурнашов был избран депутатом Госдумы РФ в 2016 году. Являлся членом фракции "Единая Россия" и входил в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В нынешний состав Думы он не вошел.

Госдума Пермский край Алексей Бурнашов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины

Оперный певец Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Что произошло за день: понедельник, 18 июля

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Мантуров будет координировать работу Росатома над оборонзаказом и в ракетно-космической отрасли

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });