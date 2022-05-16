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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Экс-депутат Думы Бурнашов получил 2,5 года колонии за драку с полицейским

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Перми в понедельник признал бывшего депутата Государственной думы РФ Алексея Бурнашова виновным в нападении на полицейского, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - зачитал приговор судья Александр Симанов.

Мера пресечения в отношении Бурнашова до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде на арест. Экс-депутата взяли под стражу в зале суда.

Ранее гособвинитель просил суд назначить обвиняемому пять лет лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове Бурнашов просил о наказании, не связанным с лишением свободы. Он также признал свою вину.

Как сообщалось, Бурнашова задержали из-за нарушения правил дорожного движения сотрудники ДПС в Перми 8 июля 2021 года. По информации регионального отделения партии "Единая Россия", он был за рулем в нетрезвом состоянии. Реготделение раскритиковало такое поведение коллеги.

У депутата возник конфликт с сотрудниками ДПС и он устроил потасовку.

Спустя месяц Бурнашов на своей странице в соцсети принес извинения сотрудникам дорожно-патрульной службы и признал, что его поведение было недостойным.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Бурнашов был избран депутатом Госдумы РФ в 2016 году. Являлся членом фракции "Единая Россия" и входил в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В нынешний состав Думы он не вошел.

Пермь Алексей Бурнашов Госдума
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