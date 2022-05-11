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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Экс-депутат Бурнашов попросил суд об условном наказании за драку с гаишником

Экс-депутат Бурнашов попросил суд об условном наказании за драку с гаишником
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Ленинском суде Перми бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, по делу об оскорблении и нападении на сотрудника ДПС в июле 2021 года. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

"То, что произошло 8 июля прошлого года, - безусловно, преступление. Несмотря на то, что я полностью признал вину, несмотря на то, что я действительно раскаялся, я понимаю, что я должен понести наказание (...) Наказание может быть разным, но прошу вас дать мне наказание минимальное, чтобы я мог остаться на свободе и получил второй шанс и продолжал помогать людям", - сказал Бурнашов в последнем слове.

Прокурор просил назначить подсудимому пять лет колонии общего режима. Приговор будет оглашен 16 мая.

В чем обвиняют Бурнашова

Сотрудники ДПС задержали Бурнашова за нарушение правил дорожного движения 8 июля 2021 года. В пресс-службе краевого отделения "Единой России" тогда сообщили, что депутат в момент задержания был нетрезв и устроил потасовку с сотрудниками автоинспекции.

Месяц спустя Бурнашов через соцсети признал, что был неправ, и принес извинения патрульным. В октябре 2021 года стало известно, что в отношении уже бывшего депутата возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

Бурнашов был избран в Госдуму в 2016 году, но больше не переизбирался. Он не состоял в партии власти, но входил в думскую фракцию "Единой России".

Алексей Бурнашов Госдума Единая Россия Пермь ДПС Ленинский суд
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