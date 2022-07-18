Петербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга направил в Советский суд Уфы административный протокол, который составили на лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука по статье о дискредитации российских военных. Дело передано по подведомственности, следует из сообщения пресс-службы городских судов Петербурга.

"Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет", - объяснила пресс-служба.

В конце мая Дзержинский суд возвращал протокол полиции Уфы для устранения недостатков. После этого сотрудники УМВД 6 июля составили на Шевчука новый протокол в его отсутствие, следует из пресс-релиза. Протокол был составлен по той же статье КоАП (ч.1 ст.20.3.3 о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России). Сведений о получении нового протокола Шевчуком в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, музыканту не разъясняли. О том, что протокол снова поступил в Дзержинский суд, стало известно 15 июля.

Поводом для привлечения музыканта к ответственности стали его высказывания на концерте "ДДТ" 18 мая в Уфе. Тогда протокол был направлен в Петербург по письменному ходатайству Шевчука. Дзержинский суд вернул протокол уфимской полиции, поскольку в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".