Слуцкий анонсировал ужесточение требований Москвы при возобновлении переговоров с Киевом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что если возобновятся переговоры между Россией и Украиной, то российская сторона выдвинет более жесткие условия и по срокам, и по сути. Он заявил об этом на пресс-конференции.

"Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими", - сказал он.

Он отметил, что это, в первую очередь касается демилитаризации и денацификации, но говорить об этом можно будет только в том случае, если переговорный процесс возобновится.

По словам депутата, во время переговоров украинская сторона уходила от вопроса о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, предлагая различные непрямые варианты, что неприемлемо для России.

"На момент переговоров украинская сторона выскальзывала из этого вопроса, предлагала различные, как им казалось, компромиссы", - сказал Слуцкий и добавил, что Киев предлагал варианты признания "на некоторое количество лет и тому подобное". По его словам, "любые переговорные конструкции "на столько то лет и в таких-то границах", - это попытка увести переговорный процесс в сторону".

"Подобные варианты, с нашей точки зрения, не гарантируют безопасного будущего для жителей территорий", - продолжил он.

В этом вопросе "есть много нюансов, связанных и с границами, и с фактором времени". "На наш взгляд, эта территория имеет одни границы, и все нужно делать для того, чтобы раз и навсегда обеспечить безопасность и свободу, защищённость от нацизма людей, которые от него за последние восемь лет существенно пострадали", - отметил депутат.

18 июля помощник президента Юрий Ушаков отметил, что после последней встрече делегаций двух стран в Стамбуле и достижения там определенных договоренностей украинская сторона не поддерживает контактов с Россией. Он добавил, что сейчас условия для переговоров совершенно иные.

В Москве не раз обвиняли украинскую сторону в изменении позиции, в непоследовательности, в отказе от уже достигнутых договоренностей и в выдвижении новых условий, которые ранее не согласовывались.