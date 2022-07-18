Кремль констатировал отсутствие контактов с делегацией Украины

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона после приостановки "стамбульских договоренностей" не поддерживает контактов с Россией, со стороны Киева и западных государств не просматривается никакой заинтересованности в переговорах, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

На брифинге его спросили о перспективах российско-украинских переговоров на высшем уровне.

"Вы знаете, какая ситуация была, когда они (переговоры делегаций - ИФ) были прерваны, они были прерваны после принципиального достижения так называемых "стамбульских договоренностей". После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов", - отметил Ушаков.

Он заметил, что сейчас условия для переговоров совершенно иные. "Посмотрим, но пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается", - сказал он.

Ушаков еще 14 июня констатировал, что переговорный процесс с Украиной оказался на паузе. Он напомнил, что на последней очной встрече делегаций в Стамбуле 15 апреля Киеву были переданы российские предложения. Киев на них так и не ответил.

"И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло", - сказал тогда Ушаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров ранее говорили, что встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет возможна только после того, как делегации обо всем договорятся.