Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность РФ конечной целью СВО на Украине

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские войска, выполняя спецоперацию на Украине, двигаются и достигают поставленных рубежей, но по срокам ее завершения говорить не стоит, как и подгонять эти сроки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ничего не поменялось, я бы сказал, ранним утром 24 февраля. Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о целях специальной военной операции.

При этом он подчеркнул, что тактика выполнения цели может быть разной.

"Тактика, предложенная министерством обороны, Генштабом, куда войска двигать, куда передвигать, какие объекты поражать, что за это время сделать, когда несколько группировок находились там в центре Украины, что за это время должно было быть сделано на Донбассе, а там режим киевский готовился к этому уже давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились", - сказал президент.

Путин заметил, что хоть и является Верховным главнокомандующим, но не заканчивал академию генерального штаба.

"Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами, они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", - заявил он.

"Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану", - сказал Путин.

"Ну, по срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки - это неправильно", - добавил президент РФ.

Он пояснил, что этот вопрос связан с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями.

"А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизнь наших ребят", - сказал Путин.

О ситуации в Кременчуге

Путин подчеркнул, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине и в торговом центре в Кременчуге не было теракта.

"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет", - сказал он.

Президент РФ отметил, что, "как правило, это делается по результатам разведанных целей".

"Уверен, что в этом случае было все то же самое. Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в этом нет необходимости.

"У нас есть все возможности для того, чтобы определить - что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей", - сказал он.

"Но в деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь в Москву", добавил Путин.

О конфронтации России и Запада

Путин отметил, что призыв западных стран к Украине отказаться от переговоров с Россией подтверждает, что все делается для достижения имперских амбиций объединенного Запада.

"Украина вела себя с нами хуже, лучше с какого-то момента. О чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли. Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров подтверждает только наши предположения о том, что Украина - это не цель, благо украинского народа - это не цель объединенного Запада и НАТО", - сказал он.

"Это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции", - добавил он.

По его словам, западные страны "всегда говорили о своей исключительности, внедряли в сознание мирового сообщества тезис и лозунг о том, что "кто не с нами, тот против нас".

"Это все проявление той же самой политики", - сказал президент.

По его словам, готовность НАТО с 2014 года к конфронтации с Москвой не является новостью, решительные действия России по защите своих интересов этим и объясняются.

"Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов", - сказал Путин.

В первую очередь, по его словам, Соединенным Штатам нужен был внешний враг, вокруг якобы угроз которого можно было бы объединить союзников.

"Ну вот Иран не очень подходил на эту роль, Россия подходит лучше. Мы дали им такой шанс - объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке", - отметил президент РФ.

Он добавил, что эти заявления лишний раз подтверждают то, о чем Россия говорила постоянно.

"А именно о том, что блок НАТО - это рудимент прошлой эпохи, эпохи "холодной войны". Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь скорее политический союз, но все искали повода и возможности придать им новый импульс как военной организации. Ну, вот, пожалуйста, они это и делают. Ничего нового для нас здесь нет", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Запад начал превращать Украину в плацдарм, чтобы раскачать ситуацию в России.

"Из Украины начали делать анти-Россию, плацдарм, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира", - сказал он.

"Создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом", - заявил Путин.

Он также прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что если бы российский президент был женщиной, то не начал бы войну. Путин напомнил, что именно Маргарет Тэтчер в свое время приняла такое решение.

"Я сейчас не буду говорить, если бы, что бы было. Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова, и где Британия?" - сказал Путин.

"И продиктовано это ни чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что, во всяком случае, от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", - подчеркнул российский лидер.

О вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Путин отметил, что у России со Швецией и Финляндией, в отношении которых принято решение о вступлении в НАТО, нет тех проблем, которые есть с Украиной, если этим странам хочется вступить в альянс, то Россия не против.

"Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им - пожалуйста", - сказал президент РФ.

При этом он добавил: "Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам".

"Это же очевидные вещи. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, ну, теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно. Повторяю, если будут создаваться угрозы", - сказал президент РФ.

По мнению Путина, тезис руководства НАТО о том, что Россия боролась против расширения альянса за счет Украины, а со вступлением Швеции и Финляндии в блок получит обратный эффект, не имеет под собой никаких оснований.

"Тезис о том, что мы боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь это получили за счет принятия Швеции и Финляндии - он не имеет под собой каких-то серьезных оснований", - заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что членство Финляндии и Швеции в НАТО - это не то же самое, что вступление Украины в альянс.

"Это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают, просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать: "ага, вот Россия не хотела, а теперь получила вдвойне". Нет, это совершенно другая вещь. И мы отдаем себе в этом отчет, и они это понимают", - сказал Путин.

Однако делают они это для того, чтобы подменить эти понятия и показать, что Россия якобы не добивается нужного результата, отметил он.

"Этим нас в заблуждение они не введут. Ну, хочется Швеции и Финляндии, пусть вступают. У нас есть такие грубые анекдоты: "сегодня вступим в одно место, теперь в другое". Это их дело. Пускай куда хотят, туда и вступают", - заявил президент РФ.