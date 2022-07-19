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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Кассация подтвердила приговор Олегу Навальному по "санитарному делу"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений судебные решения в отношении Олега Навального, брата политика Алексея Навального, вынесенные по так называемому "санитарному делу".

Кассационную жалобу защиты суд оставил без удовлетворения, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Защита Навального просила суд признать незаконными вынесенные по делу судебные решения - приговор и апелляционное постановление, рассказал агентству адвокат Никос Параскевов.

Преображенский суд Москвы в августе 2021 года назначил Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в начале года в Москве. Мосгорсуд оставил наказание без изменений.

В январе 2022 года стало известно, что Олег Навальный объявлен в розыск. В феврале Люблинский суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на год лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд подтвердил это решение в марте.

Олег Навальный уехал из России в сентябре 2021 года.

Так называемое "санитарное дело" возбудили после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января 2021 года. Его фигурантов обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции. По делу проходили Олег Навальный, соратники Алексея Навального, участница Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов. Летом 2021 года СК прекратил уголовное преследование депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию. Остальные фигуранты в первой инстанции получили сроки ограничения свободы, либо условные сроки.

Олег Навальный Алексей Навальный Москва Никос Параскевов ФСИН МВД
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