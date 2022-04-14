Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок

Согласно решению суда, она должна провести в колонии общего режима 5 месяцев и 26 дней

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене наказания в виде ограничения свободы на реальное лишение свободы соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь, осуждённой по так называемому санитарному делу, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Судом удовлетворено представление ФСИН о замене Соболь Л.Э. ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", - огласила решение судья Юлия Окунева.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 года назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку Навального. После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Соболь сейчас находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. В октябре прошлого года карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

В апреле 2021 года Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно. Впоследствии суд заменил условное наказание на реальные исправительные работы.