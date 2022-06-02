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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Олегу Степанову заменили ограничение свободы на реальный срок по "санитарному делу"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы заменил бывшему координатору московского штаба Навального (движение признано в России экстремистским и запрещено) Олегу Степанову ограничение свободы по так называемому "санитарному делу" на реальный срок.

Это решение суд принял по представлению уголовно-исправительной инспекции ФСИН, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Степанов в 2021 году уехал из России. В январе 2022 года он был объявлен в розыск.

Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Степанова к году ограничения свободы. Он был признан виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице в поддержку Алексея Навального, который был задержан и арестован сразу по прибытии в Москву из Германии.

В октябре Мосгорсуд оставил приговор Степанову без изменений.

В "санитарном деле" сначала было десять фигурантов - в основном, это соратники Навального, его брат Олег, участница Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов. 14 июля СК прекратил уголовное преследование депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию. Остальные фигуранты получили сроки ограничения свободы, либо условные сроки.

В 2022 году Олегу Навальному и Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом) суды заочно заменили назначенное наказание на реальные сроки лишения свободы.

Москва Олег Степанов ФСИН Алексей Навальный Симоновский суд МВД
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