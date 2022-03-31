Мосгорсуд утвердил назначение реального срока Олегу Навальному

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным замену условного наказания на реальное лишение свободы брату оппозиционера Алексея Навального - Олегу, ранее осужденному по так называемому санитарному делу.

"Решение суда оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

В феврале Люблинский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Олегу Навальному условного лишения свободы на колонию строгого режима.

Сам Навальный на судебном заседании не присутствовал. По данным ФСИН выехал из России на Кипр в сентябре прошлого года, в связи с чем объявлен в розыск.

Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно приговору, в период испытательного срока Навальный был обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

26 января стало известно, что МВД РФ объявило Олега Навального в розыск. По словам адвоката, согласно рапорту, Навальный "не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему домой и не обнаружила, видимо, там".

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной акцией протеста в Москве 23 января.