РСТ отметил, что открытие сухопутной границы удешевило поездки в Европу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Открытие сухопутной границы удешевило для россиян поездки в Европу, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, с открытием сухопутной границе появилась возможность сочетать разные виды транспорта и добираться до европейских аэропортов поездом, на автобусе или автомобиле.

"Из аэропортов Хельсинки, Таллина, Риги и Вильнюса есть большое количество доступной перевозки, в том числе лоукостеры. Несмотря на более сложный путь прохождения границы, спрос на такие путешествия есть", - отметил Горин.

Правило первого въезда в рамках оформленных шенгенских виз сейчас работает весьма условно, поэтому туристы спокойно планируют поездку в Италию, Францию или Испанию с вылетом из Финляндии или Литвы, добавил эксперт.

"Часть туристов делает так: доезжает до границы, переходит ее пешком и далее добирается другим транспортом", - уточнил он.

О высоком спросе на путешествия в Европу разными видами транспорта рассказали и в сервисе по бронированию авиабилетов Aviasales.

"Мы наблюдаем повышенное количество поисков из Финляндии и Эстонии: скорее всего, это связано именно с возможностью выезда без основания по суше", - отметили в компании.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%. В лидерах Франция - поиски билетов туда выросли на 121%.

Из Финляндии российские туристы также чаще всего рассматривают перелеты во Францию - рост составил 173%. Также востребованы Нидерланды и Испания (плюс 146%), Португалия (плюс 156%), Греция (160%), Италия (плюс 165%), Кипр (плюс 167%).

Несмотря на появление альтернативного маршрута в Европу цены на авиабилеты из России не снизились, добавил Горин.

"Открытие сухопутных границ не снизило цены, потому что транзитные рейсы через Армению, Турцию, Сербию, ОАЭ востребованы также, как и прежде. Здесь важно сопоставлять не только цены, но и время. Транзитные перевозки через Ближний Восток - это от 8 до 24 часов в полете вместе со стыковками. Кроме того, эти страны куда удобнее для путешествий, например, в Юго-Восточную Азию", - сказал он.