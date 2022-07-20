Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

РСТ отметил, что открытие сухопутной границы удешевило поездки в Европу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Открытие сухопутной границы удешевило для россиян поездки в Европу, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, с открытием сухопутной границе появилась возможность сочетать разные виды транспорта и добираться до европейских аэропортов поездом, на автобусе или автомобиле.

"Из аэропортов Хельсинки, Таллина, Риги и Вильнюса есть большое количество доступной перевозки, в том числе лоукостеры. Несмотря на более сложный путь прохождения границы, спрос на такие путешествия есть", - отметил Горин.

Правило первого въезда в рамках оформленных шенгенских виз сейчас работает весьма условно, поэтому туристы спокойно планируют поездку в Италию, Францию или Испанию с вылетом из Финляндии или Литвы, добавил эксперт.

"Часть туристов делает так: доезжает до границы, переходит ее пешком и далее добирается другим транспортом", - уточнил он.

О высоком спросе на путешествия в Европу разными видами транспорта рассказали и в сервисе по бронированию авиабилетов Aviasales.

"Мы наблюдаем повышенное количество поисков из Финляндии и Эстонии: скорее всего, это связано именно с возможностью выезда без основания по суше", - отметили в компании.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию - на 98%, в Португалию - на 114%, в Италию - на 116%. В лидерах Франция - поиски билетов туда выросли на 121%.

Из Финляндии российские туристы также чаще всего рассматривают перелеты во Францию - рост составил 173%. Также востребованы Нидерланды и Испания (плюс 146%), Португалия (плюс 156%), Греция (160%), Италия (плюс 165%), Кипр (плюс 167%).

Несмотря на появление альтернативного маршрута в Европу цены на авиабилеты из России не снизились, добавил Горин.

"Открытие сухопутных границ не снизило цены, потому что транзитные рейсы через Армению, Турцию, Сербию, ОАЭ востребованы также, как и прежде. Здесь важно сопоставлять не только цены, но и время. Транзитные перевозки через Ближний Восток - это от 8 до 24 часов в полете вместе со стыковками. Кроме того, эти страны куда удобнее для путешествий, например, в Юго-Восточную Азию", - сказал он.

РСТ Дмитрий Горин Европа Aviasales
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил дело блогера Хованского

Суд прекратил дело блогера Хованского

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

У заразившегося оспой обезьян россиянина прошел инкубационный период

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });