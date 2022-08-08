МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

Цель властей страны - остановить транзит туристов в другие страны Европы

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти Финляндии могут начать отказывать россиянам в выдаче туристических виз, если предыдущие финские визы они использовали только для транзита в другие страны Европы, сообщил журналистам глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.

По его словам, правительство планирует ограничить транзитный туризм для россиян.

"С тех пор, как были сняты антиковидные ограничения на поездки, число пересечений границы с Финляндией из России выросло на 10-30% по сравнению с весной и началом лета, отметил он. - Однако МИД Финляндии придется вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны по финским шенгенским визам".

Когда это решение будет принято, заявление гражданина России на получение новой финской визы может быть отклонено, если предыдущая виза, выданная Финляндией, использовалась только для транзита в другую страну.

По словам Таннера, МИД Финляндии сокращает число туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в диппредставительствах республики в России. Кроме того, в будущем не исключено увеличение срока рассмотрения визовых заявлений.

МИДу известно, что некоторые российские транспортные компании начали предлагать автомобильные поездки из Петербурга в аэропорты Хельсинки и Лаппеенраты, которые имеют прямое авиасообщение со всей Европой.

"ЕС, вероятно, установит некоторые ограничения для этого вида бизнеса в будущем", - допустил Таннер.

4 августа глава МИД Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны обсудит возможные способы ограничить выдачу россиянам туристических виз из-за событий на Украине, приоритет будет отдан выдаче рабочих виз и виз для воссоединения семей. Аннулировать выданные ранее визы, по словам министра, в Хельсинки пока не собирались.

Министр пообещал поднять вопрос о визах для россиян на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа. Таннер подтвердил эти планы.

Ранее некоторые депутаты парламента Финляндии потребовали, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Балтии. Однако министр по делам Европы и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку вопрос должен быть согласован на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии в конце июля подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с 15 июля сухопутную границу открыла и Россия. С 15 июля россияне получили возможность въехать в Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе. Операторы автобусных перевозок вскоре отметили ажиотажный спрос на поездки в Финляндию и Эстонию из России.