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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Прокурор попросил по два года для фигуранток дела об эхинококкозе у суворовцев

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Ленинском суде Ульяновска гособвинитель попросил приговорить к двум годам колонии двух фигуранток дела о массовом заражении эхинококком курсантов Суворовского военного училища в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Прения сторон закончились. Приговор должен быть оглашен 22 июля.

Подсудимые - инженер-технолог училища и заведующая производством ООО "Торговый дом СПП" - поставщика продуктов для училища. Им вменяют п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обе они находятся под подпиской о невыезде.

В марте 2021 года суд возвращал их дело в прокуратуру из-за нарушений требований УПК в обвинительном акте. В феврале 2022 года прокуратура вернула дело суду.

По версии следствия, 74 курсанта училища заболели эхинококкозом, диагнозы им ставили с сентября по декабрь 2017 года. Здоровью троих был причинен тяжкий вред, остальные получили- вред средней степени тяжести. В СК решили, что суворовцам в столовой дали фрукты, овощи или зелень, которые предварительно плохо помыли и очистку которых плохо проконтролировали подсудимые. В результате подростки заразились личинками эхинококка.

Первоначально следствие проверяло три версии заражения: после недостаточной термической обработки говядины, зараженной личинками, умышленное заражение пищи в столовой или заражение курсантов от контактов с инфицированными животными.

Эхинококкоз - тяжелая паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием кист в печени, легких или других органах и тканях.

Ульяновск Ленинский суд Торговый дом СПП Суворовское училище Минобороны
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