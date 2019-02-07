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Представитель Минобороны исключил заражение суворовцев эхинококкозом в столовой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Причиной заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

"Проводится расследование для установления причин заболевания, однако в связи с длительным инкубационным периодом болезни установить источник заболевания затруднительно. Комиссией исключена версия заражения через продукты питания в столовой училища. Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевания. Источником заражения являются инфицированные собаки этим гельминтозом. Каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование", - сказал Тришкин. Видеозапись его выступления на встрече с родителями суворовцев выложена в интернете.

По его словам, каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование.

Тришкин сообщил, что на данный момент обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища. "По итогам обследования подтверждено заболевание у 26 воспитанников", - сказал он.

Тришкин подчеркнул, что никакой угрозы воспитанникам училища нет. "Все они находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Заболевание было выявлено на ранней стадии, никаких осложнений в лечении нет", - сказал он.

По его словам, все заболевшие суворовцы закончат училище на общих основаниях, учащиеся амбулаторно получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме.

Тришкин отметил, что заболевшие не являются переносчиками, не опасны для окружающих и будут находиться под присмотром медиков до полного излечения.

Кроме того, всем выпускникам при окончании училища будут выданы лекарственные препараты на весь курс лечения, по окончании курса каждый пройдет медобследование. Также всем учащимся в ближайшее время будет назначен курс профилактического лечения.

Эхинококкоз у суворовцев

Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Первый заместитель министр здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева ранее заявила, что у пострадавших курсантов не выявлено изменений в головном мозге. Она опровергла сообщения СМИ со ссылкой на родителей суворовцев о том, что у некоторых воспитанников буквально "съедены легкие".

"Эта информация несколько преувеличена. Эхинококку свойственно распространенность в печени, легких. Эти кисты растут очень долго. У нас, к счастью, нет прорывов кисты ни у одного из курсантов. Поэтому говорить о том, что идут осложненные формы инфекции, которые могут повлиять на качественные характеристики жизни курсантов, пока достаточно сложно", - сообщила она.

По словам Чигиревой, личинки, живущие в кистах, погибают при температуре 60 градусов, поэтому пищевой путь заражения теоретически маловероятен.

В местных СМИ распространилась информация со ссылкой на родителей одного из курсантов, которые заявляют, что

"Ни у одного из тех, кто обследован из курсантов на сегодня, нет признаков осложнения, кисты у всех мелкие. В основном, очаги локализованы у кого-то в легких, у кого-то в печени", - отметила она.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

Теги: Ульяновск

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