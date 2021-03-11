Источником эхинококка, заразившего десятки суворовцев, могли быть немытые овощи

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Источником заражения эхинококком 74 курсантов суворовского училища в Ульяновской области могли быть немытые овощи, фрукты и зелень, предполагает следствие. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СКР. Дело поступило в Ленинский суд Ульяновска.

По делу проходят Марина Кондюрина и Татьяна Сучкова, инженер-технолог училища и заведующая производством фирмы ООО "Торговый дом СПП", которая поставляла продукты в это учебное заведение.

"В результате отсутствия должного контроля со стороны Сучковой и Кондюриной за обработкой фруктов, овощей и зелени от загрязнений перед их допуском к употреблению произошло массовое заболевание учащихся эхинококкозом", - говорится в пресс-релизе.

Диагнозы у суворовцев фиксировались с сентября по декабрь 2017 года, добавляют в СК. О массовом заболевании курсантов эхинококкозом СМИ сообщили в январе 2019 года, после того, как флюорография выявила у них наличие паразитарных кист (пузырчатой стадии развития личинок эхинококка) во внутренних органах, в том числе в легких. Заражение этими глистами может долго не выявляться без анализов и проверок.

4 марта Главная военная прокуратура сообщило, что дело о заражении суворовцев направлено в суд. Обвиняемым вменили систематические нарушения при организации питания в училище. Их обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В Ленинском райсуде Ульяновска сообщили, что дело уже зарегистрировано и направлено конкретному судье, дата начала процесса еще не назначена.

Потерпевшими по делу признаны 74 воспитанника. Здоровью троих был нанесен тяжкий вред, здоровью 71 - вред средней тяжести.

Уголовное дело по факту массового заражения возбудили по ч.1 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Следствие рассматривало три основные версии преступления - поставку в училище говядины с личинками эхинококка, недостаточная термическая обработка мяса, умышленное загрязнение пищи в столовой.

В Минобороны тогда заверяли, что проверки не выявили никаких нарушений в столовой училища, версия заражения через продукты исключена, а курсанты могли заразиться, погладив какую-нибудь собаку.