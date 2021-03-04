Технолога и сотрудника поставщика питания обвинили в заражении эхинококкозом суворовцев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Центрального военного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух фигурантов о массовом отравлении курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области зимой 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Фигурантами дела стали инженер-технолог училища и заведующая производством ООО "Торговый дом СПП" – поставщика продуктов в учебное заведение. Они обвиняются по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Прокуратура установила, что в результате допущенных сотрудниками систематических нарушений санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в декабре 2017 года произошло массовое заболевание экхиноккокозом воспитанников училища. В результате трем из них был причинен тяжкий вред здоровью, еще 71 – вред средней тяжести.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский суд Ульяновска.

О выявлении признаков заболевания "эхинококкоз" у десятков суворовцев стало известно в январе 2019 года после планового флюорографического обследования воспитанников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Следственные органы сообщали, что рассматривают три возможных варианта заражения эхинококкозом курсантов, все они связаны с продуктами в столовой.

В декабре 2019 года депутат Госдумы РФ от Ульяновской области Алексей Куринный сообщал что по уголовному делу признаны потерпевшими 71 воспитанник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, из них 25 – выпускников 2018-2019 годов.

По данным местных СМИ, ООО "Торговый дом СПП" занималось поставкой продуктов питания в училище.

Эхинококкоз – паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.