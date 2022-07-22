Суд перенес на 12 сентября проверку заявления ООО "Гугл" о своем банкротстве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 22 июля отложил заседание по проверке обоснованности заявления российской "дочки" Google - ООО "Гугл" на 12 сентября, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд привлек третьим лицом к делу Росфинмониторинг.

Представитель должника пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что в настоящее время размер требований кредиторов компании превышает 19 млрд рублей, тогда как активы компании составляют лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

По словам представителя, главное, что арестованы все 9 счетов компании в Ситибанке. Средства, поступающие на них, также арестовываются, добавил он.

"Мы неоднократно пытались оспорить арест счетов в судах, но безрезультатно", - отметил представитель.

"Мы просим суд ввести в отношении компании процедуру наблюдения", - сказал он.

По его словам, средства на финансирование процедуры банкротства у компании есть.

Заявление российской "дочки" Google о собственном банкротстве было подано в суд 16 июня, 23 июня - принято к производству. 18 мая ООО "Гугл" разместило уведомление о намерении подать такое заявление в арбитраж на Федресурсе и отмечало, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

Представитель Google объяснял, что что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса и выполнение финансовых обязательств. В компании при этом обещали продолжать предоставлять пользователям из России бесплатные сервисы - поиск, YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы в том числе через суды добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных российских пользователей; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ. Компания получает оборотные штрафы за неисполнение этих требований. В мае судебные приставы завели дело о принудительном взыскание декабрьского штрафа в 7,2 млрд рублей за повторное сохранение доступа к запрещенному контенту. Также суд по заявлениям российских СМИ о восстановлении доступа к YouTube-каналам арестовал средства и имущество компании на сумму 4,5 млрд рублей.