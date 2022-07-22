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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Лефортовский суд попросили изъять у экс-инспектора ГАИ деньги и дома на 200 млн рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в Лефортовский суд Москвы иск об изъятии в казну имущества и денег на общую сумму около 200 млн рублей у бывшего инспектора ДПС отдела ГИБДД по Северо-Восточному округу Москвы Сергея Кузнецова.

В надзорном ведомстве считают, что все это было нажито незаконно. Речь идет в том числе о недвижимости, которую он оформил на своих родственников.

Проверка установила, что в период службы он приобрел и оформил в свою собственность, а также на родню23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии, а также автотранспортное средство.

"Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется", - отмечается пресс-релизе надзорного ведомства.

В индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены 23 850 евро, 60 000 долларов, более 48 млн рублей, законность происхождения которых также не подтверждена.

До рассмотрения иска суд в порядке обеспечительных мер запретил совершать любые регистрационные действия с данным имуществом.

Генпрокуратура Лефортовский суд ДПС Москва СВАО Сергей Кузнецов
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