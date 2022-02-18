Мосгорсуд не стал конфисковывать 62 участка и семь домов у семьи экс-сотрудника ФСБ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры РФ о конфискации 62 участков и семи домов у семьи бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Как сообщалось, в конце января Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства денег, недвижимости и драгоценностей, которые были получены на неподтвержденные доходы. В иске речь шла об имуществе на общую сумму более чем в 1 млрд руб. Суд тогда вынес решение о конфискации 42 объектов недвижимости на сумму в 174 млн 992 тыс. 405 руб.

Мосгорсуд признал обоснованным ограничение претензий Генпрокуратуры временными рамками: по решению суда первой инстанции, конфискации подлежало лишь недвижимое имущество, поступившее в семью с момента 1 января 2013 года, когда был принят закон о обязанности госслужащих и членов их семей декларировать крупные приобретения, до 19 марта 2014 года, когда Васильев был уволен из ФСБ.

"Ъ" отмечает, что решение суда первой инстанции не удовлетворило не только истца, но и ответчика. Помимо представления Генпрокуратуры, Мосгорсуд также рассмотрел просьбу защиты об уменьшении объема конфискованного имущества. Согласно представленным в суде документам, один из конфискованных домов был приобретен уже после увольнения Васильева. Суд принял решение в пользу ответчика.

Васильев был задержан весной 2019 году вместе с двумя бывшими сослуживцами - Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.

Черкалин в 2021 году был приговорен к семи годам колонии строгого режима с лишением наград и звания подполковник запаса за то же мошенничество, от ответственности за которое в декабре 2021 года был освобожден Васильев, а также за особо крупное взяточничество. В 2019 году в доход государства по иску Генпрокуратуры судом были обращены различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные денежные средства более чем на 6 млрд руб.