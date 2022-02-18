Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнее
Биатлон12:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Мосгорсуд не стал конфисковывать 62 участка и семь домов у семьи экс-сотрудника ФСБ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры РФ о конфискации 62 участков и семи домов у семьи бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Как сообщалось, в конце января Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства денег, недвижимости и драгоценностей, которые были получены на неподтвержденные доходы. В иске речь шла об имуществе на общую сумму более чем в 1 млрд руб. Суд тогда вынес решение о конфискации 42 объектов недвижимости на сумму в 174 млн 992 тыс. 405 руб.

Мосгорсуд признал обоснованным ограничение претензий Генпрокуратуры временными рамками: по решению суда первой инстанции, конфискации подлежало лишь недвижимое имущество, поступившее в семью с момента 1 января 2013 года, когда был принят закон о обязанности госслужащих и членов их семей декларировать крупные приобретения, до 19 марта 2014 года, когда Васильев был уволен из ФСБ.

"Ъ" отмечает, что решение суда первой инстанции не удовлетворило не только истца, но и ответчика. Помимо представления Генпрокуратуры, Мосгорсуд также рассмотрел просьбу защиты об уменьшении объема конфискованного имущества. Согласно представленным в суде документам, один из конфискованных домов был приобретен уже после увольнения Васильева. Суд принял решение в пользу ответчика.

Васильев был задержан весной 2019 году вместе с двумя бывшими сослуживцами - Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.

Черкалин в 2021 году был приговорен к семи годам колонии строгого режима с лишением наград и звания подполковник запаса за то же мошенничество, от ответственности за которое в декабре 2021 года был освобожден Васильев, а также за особо крупное взяточничество. В 2019 году в доход государства по иску Генпрокуратуры судом были обращены различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные денежные средства более чем на 6 млрд руб.

Андрей Васильев

Новости по теме

Новости

Украинская НПО "Свободный Идель-Урал" признана нежелательной в РФ

В субботу под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания

В субботу под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области

Шойгу в пятницу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона

Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

Дипломатическое противостояние

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

Что произошло за день: четверг, 17 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });