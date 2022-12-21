Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-инспектора ГИБДД на 180 млн руб.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства незаконно нажитое имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 млн рублей и денежные средства в сумме более 50 млн рублей, сообщил журналистам в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн рублей, принадлежащих бывшему инспектору ДПС роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергею Кузнецову", - сообщил Иванов.

По его словам, Кузнецов, его родственники и близкие в период прохождения им государственной службы приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и одно транспортное средство, при этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, представлено не было.

"В связи с этим Генпрокуратура России направила в суд исковое заявление с требованием об обращении этих объектов и денежных средств в доход государства. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в сумме свыше 48 млн рублей и в иностранной валюте - более 23,8 тыс. евро и 60 тыс. долларов США", - сказал Иванов.