Сергей Шойгу прибыл в Стамбул

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Кроме того, планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщили в Минобороны России.

Ранее в Кремле подтвердили, что Шойгу в пятницу направился в Турцию, где запланировано подписание соглашения, связанного с возобновлением морского экспорта зерна с Украины.

"Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Мы можем подтвердить, что сегодня готовится подписание. Но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка 5 млн тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия экспортирует 37 млн тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 млн.