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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Меморандум РФ-ООН по экспорту зерна и удобрений заключен на три года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Меморандум РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции заключен на три года, речь идет об устранении созданных США и ЕС препятствий для экспорта зерна и удобрений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан первым заместителем председателя правительства РФ А.Р.Белоусовым и генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем. Главная задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны", - отметил министр.

Лавров добавил: "Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений. Немаловажное значение в этой связи имеет добросовестное содействие со стороны ООН и конструктивный подход международного сообщества в целом, включая западные страны. С учетом весомой доли российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, обеспечение ее бесперебойного экспорта отвечает насущным задачам поддержания продовольственной безопасности, особенно развивающихся и наименее развитых стран".

По его словам, "все это должно содействовать достижению целей устойчивого развития, в том числе по ликвидации голода".

Лавров выразил благодарность турецким партнерам и лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за их вклад в достигнутые результаты.

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