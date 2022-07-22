Шойгу заявил, что Россия не будет пользоваться разминированием портов Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия не будет пользоваться в военных целях тем, что черноморские порты Украины будут открыты и разминированы для вывоза зерна, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его выступление в Стамбуле показал телеканал "Россия 24".

"Россия взяла на себя обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Не будем пользоваться, что в данном случае порты будут разминированы и открыты", - заявил он.

По его словам, установлен срок, за который должна быть проведена вся работа в украинских портах.

22 июля Шойгу в Стамбуле подписывал с российской стороны соглашение об организации и правилах вывоза украинского зерна и другой сельхозпродукции из портов страны. Документ также подписали представители Украины, ООН и Турции. По словам Шойгу, соглашение предусматривает, что украинская сторона разминирует свои порты и гарантирует безопасность судов с зерном в своих водах. В Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, представители которого будут досматривать эти суда по пути из украинских портов и обратно, чтобы предотвратить провоз на них оружия.

По словам российского министра, также в Стамбуле был подписан меморандум о подключении ООН к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.