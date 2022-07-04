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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Довыборы объявлены в 17 муниципалитетах Петербурга

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге в сентябре 2022 года пройдут дополнительные выборы депутатов 17 муниципальных образований, речь идет о 38 мандатах, сообщили "Интерфаксу" в горизбиркоме.

Довыборы пройдут в муниципальном образовании №7 (Василеостровский район), МО Светлановское, Сосновское, №15, Шувалово-Озерки (Выборгский район), МО Прометей (Калининский район), МО Дачное (Кировский район), МО Большая Охта, Ржевка (Красногвардейский район), МО Южно-Приморский (Красносельский район), МО Невская застава, Ивановский, Невский округ, Оккервиль (Невский район), а также в Зеленогорске, Пушкине и Ломоносове.

Выборы пройдут 11 сентября, выдвижение кандидатов будет проводиться с 5 июля по 24 июля. Решение о довыборах приняли территориальные избирательные комиссии, в связи с чем Санкт-Петербургская избирательная комиссия намерена заниматься методическим руководством и контролем за соблюдением избирательных прав граждан.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли в 2019 году. Советы 110 муниципалитетов из 111 были избраны на пять лет, однако ряд мандатов за это время освободился.

Петербург Горизбирком Петербурга
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