В ЦИК заявили, что СМИ-иноагентов аккредитуют на сентябрьские выборы в регионах РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России будет продолжать аккредитовать для освещения предстоящих в сентябре выборов представителей СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

В ходе заседания комиссии во вторник член ЦИК РФ Игорь Борисов напомнил, что в прошлом году в ходе подготовки подобных разъяснений о порядке аккредитации представителей СМИ на выборы депутатов Госдумы он ставил вопрос о возможности маркировки СМИ-иноагентов. Тогда члены Центризбиркома его не поддержали. "То есть мы остаемся в той же позиции, что они у нас сегодня аккредитуются на общих условиях, и даже в аккредитации не указывается, что данное СМИ признано иностранным агентом?", - задал он вопрос.

"У нас пока нет каких-либо правовых оснований поступать по-другому, другим образом. Сейчас был принят базовый закон о недопустимости иностранного воздействия про иноагентов. И в Госдуму внесен еще один проект федерального закона, которым вносятся изменения и в ряд других актов, в том числе закон о выборах. Подобных позиций ни в законе, ни в законопроекте я на данный момент не видела. Поэтому предлагаю ориентироваться на текущую правовую ситуацию и исходить из нее", - сказала Бударина, отвечая Борисову.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии отметила, что порядок аккредитации представителей СМИ на выборы практически не изменился.

"Наш порядок практически остается прежним, таким, какой он был в прошлые выборы. То есть никаких изменений мы не вносим (...). Мы даем возможность всем добросовестным журналистам максимально исполнять свои права и обязанности, освещать то, что будет происходить на избирательных участках. У нас огромный запас прочности, мы уверены в том, что мы делаем. Мы, наоборот, заинтересованы, чтобы максимально объективно наши граждане, избиратели знали о том, что происходит на избирательных участках", - заявила Памфилова.

Во вторник ЦИК РФ утвердил порядок аккредитации представителей СМИ на предстоящих в сентябре выборах в регионах РФ.

В сентябре текущего года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц субъектов Федерации (14 прямых выборов, в Республике Адыгея глава субъекта избирается депутатами Государственного Совета), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.