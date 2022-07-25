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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Попова отметила рост заболеваемости COVID в РФ с приходом новых вариантов "омикрона"

Однако число госпитализаций выросло незначительно, заявила глава Роспотребнадзора

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Учитывая ситуацию, которая, как мы и предполагали, как и прогнозировали, с приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "омикрона", безусловно ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших", - сказала Попова журналистам в понедельник.

Она также сообщила, что в РФ отмечается "совершенно незначительное" увеличение заполнение коечного фонда.

"Мы видим, что заболевание протекает не очень тяжело", - отметила Попова.

Также она сообщила, что существующие в России тесты способны обнаружить новые подварианты штамма "омикрон".

"Наши тесты, которые используются в РФ (...), они все умеют обнаруживать все новые геноварианты "омикрона", здесь мы абсолютно защищены", - добавила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.

Хроника 09 января 2020 года – 25 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор
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