Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 49%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тысяч населения за прошедшую неделю увеличился на 48,9% по сравнению с предыдущей, при этом показатель госпитализации за аналогичный период снизился на 5,3%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах - увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ четвертую неделю подряд.

Как сообщили в штабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах увеличение госпитализации - более чем в среднем по России.

По данным оперативного штаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 538 826 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 189 умерших и 17 942 908 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.