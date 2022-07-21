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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

"Северный поток" за первые два часа работы вернулся к доремонтному уровню прокачки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток" с 7 утра по московскому времени, как и планировалось, возобновил транспортировку газа из России в Германию после профилактических работ. За два часа работы он вернулся к доремонтному уровню прокачки.

За первый час работы по газопроводу было прокачано 2 млн кубометров, за второй - 2,8 млн кубометров, что в пересчете на сутки соответствует производительности до ремонта (67 млн куб. м или, 40% от мощности).

О возобновлении транспортировки газа ранее сообщили операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Сейчас "Северный поток" способен работать лишь на 40% мощности (около 67 млн куб. м в сутки), поскольку одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя. В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.

Северный поток Европа Германия OPAL Gastransport NEL Gastransport
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