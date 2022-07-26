Что произошло за день: вторник, 26 июля

Россия уходит с МКС, в ЕС договорились экономить газ и разрушенные отношения с Грецией

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что приоритетом деятельности будет создание Российской орбитальной служебной станции. В НАСА заявили, что не получали уведомления о выходе России из проекта МКС.

- Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений. Так государства, не подключенные к газовым сетям других стран-членов, освобождаются от обязательных сокращений потребления газа. Испания и Португалия договорились с ЕС о снижении потребления газа на уровне 7%.

- Российский посол заявил о полном разрушении отношений РФ и Греции. По его словам, с греческой стороной "нет никакого сотрудничества, нет контактов", а все наработки и массив отношений обнулились за считанные дни.

- Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП. После подписания документа доля "Зарубежнефти" увеличится до 90%. Еще 10% сохранит "Ненецкая нефтяная компания".

- Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену. Но в Кремле надеются, что дело до этого не дойдет.

- Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров. Цены растут на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".