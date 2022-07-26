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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Испания и Португалия договорились с ЕС о снижении потребления газа на уровне 7%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Испания и Португалия достигли договоренности о снижении потребления газа на уровне 7%, сообщает во вторник испанский телеканал LaSexta.

"Ряд стран Средиземноморья проявили сдержанность в отношении установленной в ЕС цели снизить потребление газа на 15%. Португалия и Испания сочли, что не стоит подходить ко всем странам с одинаковой меркой, и в итоге согласований была достигнута договоренность о том, что Испания и Португалия снизят потребление газа на 7%", - информирует телеканал.

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Он отмечает, что исключения также коснутся Мальты и Ирландии. Под исключения подпадут и страны ЕС, электросети которых не связаны с другими странами союза, в частности, речь идет о странах Балтии, а также о странах, где выработка электроэнергии сильно зависит от газа.

Ранее стало известно, что Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений. Совет ЕС сообщил, что согласованный государствами Евросоюза во вторник в политическом плане законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений.

Испания Португалия ЕС
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